Около 50 человек погибли при взрыве цистерны с горючим на Гаити

Около 50 человек погибли и 47 получили тяжёлые ранения в результате взрыва автоцистерны с горючим в гаитянском городе Кап-Аитьен, сообщает агентство France-Presse. Премьер Гаити объявил трёхдневный траур после произошедшей трагедии.

По предварительным данным властей, которые прибыли на место происшествия, погибли около 50 человек, — говорится в сообщении.

На настоящий момент специалисты ведут поиски тел погибших и пострадавших.

Власти страны выразили соболезнования родственникам погибших и всем, «кто прямо или косвенно пострадал от этой трагедии». Отмечается, что взрыв унёс не только жизни людей, но и нанёс «крупный материальный ущерб».

Инцидент произошёл ночью. Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда её водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом.

Ранее сообщалось, что взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. Всего при аварии погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей.