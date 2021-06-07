Поезда столкнулись на юге Пакистана

https://static.news.ru/photo/85fa695c-c750-11eb-9436-96000091f725_660.jpg Фото: SinghMediaKw/twitter.com

Два поезда столкнулись на территории Пакистана. В результате ЧП погибли 36 человек, более 50 получили травмы. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает телеканал Samaa TV, ссылаясь на данные спасателей.

Трагедия произошла в пакистанской провинции Синд на юге страны. Один из поездов-экспрессов врезался в другой состав, который сошёл с рельсов.

Представители местных железных дорог рассказали, что в результате крушения с рельсов сошли четыре вагона. В то же время по данным заместителя комиссара района Готки, где произошла авария, Усмана Абдуллы, в результате столкновения перевернулись около 14 вагонов.

От шести до восьми вагонов уничтожены полностью, — добавил Абдулла.

Очевидцы, в свою очередь, отметили, что большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.

Как стало известно ранее, столкновение легкового автомобиля и электропоезда в Подмосковье привело к гибели трёх человек. Информацию об этом озвучили в московском межрегиональном управлении СК на транспорте.

Инцидент произошёл в 06:42 6 июня на перегоне между станциями Соревнование и Большая Волга Савёловского направления Московской железной дороги.