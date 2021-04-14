При ракетной атаке на базу в Ираке погиб турецкий военный

В результате ракетной атаки на военную базу вооружённых сил Турции на севере Ирака погиб военный. Об этом сообщает турецкое Минобороны.
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Одна из трех выпущенных ракет поразила район базы, а две другие — деревню. В результате нападения погиб наш боевой товарищ и ранен ребёнок в деревне, — говорится в сообщении Минобороны.
Также отмечается, что в район, откуда производились обстрелы, были направлены ударные беспилотники Турции.
Ранее сообщалось о ракетном обстреле военного лагеря турецких ВС в Иракском Курдистане, а также аэродрома в городе Эрбиль. Об этом писал NEWS.ru.