При ракетной атаке на базу в Ираке погиб турецкий военный

https://static.news.ru/photo/2fa1f494-0267-11ea-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате ракетной атаки на военную базу вооружённых сил Турции на севере Ирака погиб военный. Об этом сообщает турецкое Минобороны.

Как сообщили в военном ведомстве, ракетный удар был нанесён по военной базе Башика на севере Ирака.

Одна из трех выпущенных ракет поразила район базы, а две другие — деревню. В результате нападения погиб наш боевой товарищ и ранен ребёнок в деревне, — говорится в сообщении Минобороны.

Также отмечается, что в район, откуда производились обстрелы, были направлены ударные беспилотники Турции.

Ранее сообщалось о ракетном обстреле военного лагеря турецких ВС в Иракском Курдистане, а также аэродрома в городе Эрбиль. Об этом писал NEWS.ru.