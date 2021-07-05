При падении самолёта на Филиппинах погибли 45 человек

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Число жертв крушения филиппинского военного самолёта выросло до 45. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

Из них 42 человека были военнослужащими, ещё три являлись гражданскими лицами.

До этого сообщалось о 29 погибших.

Военный самолёт С-130 разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин генерал Сирилито Собехана заявил, что самолёт не попал на взлётно-посадочную полосу. По предварительным данным, на борту воздушной машины были 92 человека, включая восьмерых членов экипажа.

По информации телеканала CNN, самолёт упал в близлежащей деревне, после чего возник пожар. Для борьбы с возгоранием на место происшествия прибыли пожарные.

США передали C-130 ВВС Филиппин в феврале 2020 года. Это один из двух самолётов из Соединённых Штатов, приобретённых за счёт военного финансирования.