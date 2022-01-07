При беспорядках в Алма-Ате застрелили ребёнка

В Алма-Ате в ходе беспорядков застрелили 11-летнего ребёнка. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин, пишет Baza.

Инцидент произошёл 5 января. По словам Саина, родители мальчика прогуливались вместе с детьми по центру города, когда раздался выстрел. В результате, подросток скончался.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль кто-то расстрелял.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

Из-за сложившейся опасной обстановки на 9 января назначены вывозные рейсы россиян из Алма-Аты. Они отправятся в период с 17:00 до 18:00 в Оренбург и Иваново.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.