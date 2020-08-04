При атаке Израиля на Голанских высотах погибли четыре человека

https://static.news.ru/photo/c7a1e356-d653-11ea-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Удар армии Израиля в районе Кунейтра на Голанских высотах стал причиной гибели четырёх человек.

Четыре мирных жителя из поселения Эйн Кади на юге провинции Кунейтра погибли в результате попадания израильского снаряда, — сообщает сирийская газета «Аль-Ватан».

Как сообщает издание, местный житель Фейсаль Саид вместе с тремя попутчиками передвигался на своей машине по деревне, расположенной близ линии разграничения на Голанских высотах. Когда начался обстрел, в транспортное средство попал боевой снаряд. Все погибли.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил о планах построить на спорных Голанских высотах поселение в честь президента США Дональда Трампа. Тендеры на строительство северного отрезка будут проведены в конце 2020 года. Проект оценивают в $250 млн.

Как информировал NEWS.ru, российский МИД считает, что планы Израиля по аннексированию ряда оккупированных палестинских территорий приведут к вспышке насилия в регионе.