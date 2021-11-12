После атаки на блокпост в Азербайджане возбуждено уголовное дело

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту нападения на военных на блокпосте в Карабахе. В результате атаки, ранения получили трое азербайджанских военных, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл у города Шуша. Злоумышленник бросил гранату в сторону военных Азербайджана, после чего был задержан российскими миротворцами.

Факт нападения подтвердили в МВД.

13 ноября в 07:12 часов гражданин Армении Норайр Мирзоян (1975 г. р.) вместе с другими членами преступной группировки, продвигаясь на автомобиле марки Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER из азербайджанского города Ханкенди в направлении города Лачын, вблизи села Дашалты, выйдя из автомобиля, бросил в сторону военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации ручную гранату, тем самым поставив их жизни под угрозу, — говорится в заявлении министерства.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева осудила атаку, назвав её серьёзной угрозой нарушения целостности мира.

По предварительным данным, нападавшего зовут Норайр Мирзоян. О его мотивах не сообщается. В настоящее время ведётся разбирательство.