https://static.news.ru/photo/24c6393a-1c44-11ea-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин по телефону обсудят ситуацию в Сирии.

Разговор состоится в среду вечером. Детали предстоящей беседы, а также время её проведения не уточняются, сообщает Анатолийское агентство.

Турция проводит в Сирии свою военную операцию «Источник мира», которую начала 9 октября. Турецкие власти утверждают, что целью операции является создание буферной зоны на границе. Дамаск назвал операцию агрессией, а международное сообщество осудило действия Турции. Президент США Дональд Трамп дал указание американским военным выйти из района проведения операции.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 8 января намерены обсудить ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество. В Турцию российский лидер приедет на открытие газопровода «Турецкий поток».