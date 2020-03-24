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Секторальные санкции в отношении стран, пострадавших в результате распространения коронавируса, должны быть ослаблены или приостановлены. С таким предложением выступила верховный комиссар ООО по правам человека Мишель Бачелет.

Инициатива касается Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Кубы и Северной Кореи. По словам комиссара, смягчение санкционной политики соответствует глобальным усилиям в сфере общественного здравоохранение и будет способствовать сохранению миллионов жизней в указанных...