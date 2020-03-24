Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию вокруг пандемии COVID-19, сообщили в Голубом доме.
Продолжавшийся 23 минуты телефонный разговор состоялся после «срочного запроса» со стороны президента Соединённых Штатов,
Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп намерен в ближайшие недели снять все ограничения, введённые в США из-за пандемии. По мнению главы Белого дома, закрытая страна может вызвать большие проблемы, чем те неприятности, с которыми Штаты столкнулись сейчас.
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