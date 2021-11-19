Президенты России и Узбекистана подписали ряд двусторонних документов

По итогам переговоров президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина в Москве было подписано 18 документов. Так, лидеры двух стран приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и документы о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов, — говорится в сообщении.

Правительства двух стран подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности, а также о сотрудничестве в области рыболовства. Кроме того, были заключены соглашения между профильными министерствами и ведомствами.

Главы государств подчеркнули важность продолжения двусторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными ведомствами двух стран.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане. Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане, — говорится в сообщении.

6 ноября вновь избранный президент Узбекистана Мирзиёев принял присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны. На выборах он набрал 80,12% голосов.