Президенты России и Казахстана провели переговоры

Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева завершились. Встреча продлилась более 3,5 часов. Во время протокольной части беседы президенты обcудили протесты, которые прошли в Казахстане в январе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Благодаря твёрдой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие, — заявил Путин.

По его словам, Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, и жизнь в стране вернулась в cтабильное русло, а её население поддерживает курс руководcтва на решение масштабных задач.

Российский лидер выразил уверенность, что взаимодействие двух стран будет и далее расширяться, поскольку для этого есть объективные условия. Так, даже в условиях не отступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растёт и достиг $25,6 млрд.