Президенты России и Финляндии обсудили тему европейской безопасности

В пятницу, 21 января, состоялся продолжительный телефонный разговор между президентом Финляндии Саули Ниинистё и российским лидером Владимиром Путиным. Предметом разговора, проведённого по инициативе финской стороны, стали вопросы геополитики, включая европейскую безопасность и ситуацию на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте канцелярии главы Финляндии.

Президент Ниинистё выразил серьёзную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе. В ходе разговора подчёркнута необходимость поиска решений путём постоянного диалога, — говорится в сообщении.

Президенты обеих стран особо отметили, что 20 января исполнилось 30 лет со дня подписания договора об основах отношений между Россией и Финляндией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в состав Альянса Финляндию и Швецию являются бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран. Он подчеркнул, что Россию с этими государствами связывают дружеские отношения.

По словам Лаврова, РФ высоко ценит действенный вклад Финляндии и Швеции как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности. Министр отметил, что в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус остаётся наиболее эффективным способом обеспечения странами своей безопасности.