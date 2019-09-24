https://static.news.ru/photo/0607a906-deab-11e9-8990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petty Officer 3rd Class Zachary/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Ирана Хасан Рухани обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в регионе и «Ормузскую мирную инициативу». Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН.

По данным пресс-службы иранского президента, Рухани планирует представить в ООН проект по сотрудничеству со странами региона, посвящённый обеспечению безопасности в Персидском заливе, Ормузском заливе и Оманском заливе.

В ходе встречи глава Ирана отметил важность обязательств участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по сохранению международного соглашения, особенно после выхода США.

При этом он раскритиковал совместное заявление Франции, Великобритании и Германии об осуждении Ирана за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и назвал все обвинения безосновательными.

В свою очередь Макрон одобрил мирную инициативу Рухани по региональной безопасности, отметил вклад французской стороны в сохранение СВПД и призвал страны Европы к сотрудничеству с другими участниками договора, в числе которых Россия и Китай.

Ранее News.ru писал, что Госдеп сделал заявление, согласно которому США стремятся к «всеобъемлющим» переговорам с Ираном. Темой их должны стать и ядерная сделка, и ракетная программа, и антитеррор.