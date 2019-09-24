Лидер Ирана Хасан Рухани обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в регионе и «Ормузскую мирную инициативу». Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН.
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В ходе встречи глава Ирана отметил важность обязательств участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по сохранению международного соглашения, особенно после выхода США.
При этом он раскритиковал совместное заявление Франции, Великобритании и Германии об осуждении Ирана за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и назвал все обвинения безосновательными.
В свою очередь Макрон одобрил мирную инициативу Рухани по региональной безопасности, отметил вклад французской стороны в сохранение СВПД и призвал страны Европы к сотрудничеству с другими участниками договора, в числе которых Россия и Китай.
Ранее News.ru писал, что Госдеп сделал заявление, согласно которому США стремятся к «всеобъемлющим» переговорам с Ираном. Темой их должны стать и ядерная сделка, и ракетная программа, и антитеррор.