Президенту Колумбии «одолжили» аплодисменты Байдена на выступлении в ООН La Silla Vacia: на речь президента Колумбии в ООН наложили аплодисменты Байдена

Фото: Richard Drew/AP/TASS

Президент Колумбии Густаво Петро во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Пресс-служба президента Колумбии Густаво Петро наложила на видео с его выступлением в ООН аплодисменты, которые прогремели в зале после речи американского лидера США Джо Байдена, сообщает портал La Silla Vacia. Подмену заметили пользователи Сети, после чего издание запустило свое журналистское расследование. В результате выяснилось, что аплодисменты действительно были смонтированы.

Президент опубликовал в своем аккаунте на YouTube видео, которое транслировалось по телевидению, и несколько пользователей заверили, что аплодисменты в конце видео были смонтированы. Это на фоне обсуждения в социальных сетях предполагаемого невнимания мировых лидеров к речи Петра, — говорится в материале.

Ранее Байден оконфузился во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях сессии Генассамблеи ООН. Сначала американский лидер врезался во флаг Бразилии, а потом забыл про дипломатический жест в виде рукопожатия.

Кроме того, Байден запутался в гарнитуре, а после уронил наушник. В своем выступлении американский президент заявил об «экономическом видении восстановления экономики посередине и снизу вверх».