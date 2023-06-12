Президента Сирии обвинили в пытках Канада и Нидерланды подали в суд ООН иск против Сирии с обвинениями в пытках

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Башар Асад

Нидерланды и Канада обратились в Международный суд ООН с иском против Сирии, обвинив правительство президента Башара Асада в пытках и других бесчеловечных видах наказания, сообщает Reuters. Гаага и Оттава намерены привлечь сирийские власти к ответственности за нарушения прав человека в соответствии с Конвенцией против пыток, которую Дамаск ратифицировал в 2004 году.

В своем иске Канада и Нидерланды указали, что «Сирия совершила бесчисленное количество нарушений международного права, начиная как минимум с 2011 года», и призвали принять экстренные меры для защиты тех, кому угрожают пытки, — говорится в публикации.

В МИД Нидерландов заявили, что позиция правительства страны состоит в том, что существует «достаточно доказательств» серьезных нарушений прав человека в отношении сирийцев.

Канада и Нидерланды в своем заявлении среди прочего попросили издать в отношении Сирии чрезвычайные постановления о прекращении всех актов пыток, жестокого обращения и произвольных задержаний. Обычно Международный суд ООН назначает экстренное слушание для рассмотрения таких запросов в течение нескольких дней после получения иска. Оттава и Гаага решили добиваться наказания для Дамаска в 2020 году, после того, как Россия заблокировала в СБ ООН попытки передать дело о нарушении прав человека в САР в Международный уголовный суд в Гааге, отмечает агентство.

В марте Минфин США включил в санкционный список лиц, поддерживающих режим Асада в Сирии, двух его двоюродных братьев. Всего в перечень включили семь человек, обвиняемых американскими властями в незаконном производстве и распространении запрещенных веществ.