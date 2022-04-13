Глава ЛУКОЙЛа и ещё 205 россиян попали под британские санкции

Великобритания обновила список санкций в адрес России, в который попали 206 российских физических и юридических лиц, сообщает ТАСС. Под ограничения, в частности, попали президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Новые рестрикции коснутся главного исполнительного директора, президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего главы РЖД Владимира Якунина, украинского депутата, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, владельца РБК Григория Берёзкина, сына бизнесмена Сулеймана Керимова Саида и супруги главы МИД России Сергея Лаврова Марии.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций в адрес России, в рамках которого полностью запретил транзакции и заморозил активы «четырёх ключевых российских банков». Таким образом ЕС пытался усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля.

Позже Великобритания ввела дополнительные индивидуальные санкции в отношении предполагаемых дочерей президента России Владимира Путина — Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а также журналистки и общественного деятеля Екатерины Винокуровой, которую в МИД Соединённого Королевства называют дочерью главы МИД России Сергея Лаврова.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, антироссийские санкции стран «Большой семёрки» коснутся всех определяющих компонентов российской экономики и G7 уже разрабатывает новый пакет санкций.