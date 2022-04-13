Глава ЛУКОЙЛа и ещё 205 россиян попали под британские санкции

Великобритания обновила список санкций в адрес России, в который попали 206 российских физических и юридических лиц, сообщает ТАСС. Под ограничения, в частности, попали президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Новые рестрикции
8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций в адрес России, в рамках которого полностью запретил транзакции и заморозил активы «четырёх ключевых российских банков». Таким образом ЕС пытался усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля.
Позже Великобритания ввела дополнительные индивидуальные санкции в отношении предполагаемых дочерей президента России Владимира Путина — Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а также журналистки и общественного деятеля Екатерины Винокуровой, которую в МИД Соединённого Королевства называют дочерью главы МИД России Сергея Лаврова.
По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, антироссийские санкции стран «Большой семёрки» коснутся всех определяющих компонентов российской экономики и G7 уже разрабатывает новый пакет санкций.