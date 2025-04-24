Президента южноамериканской страны обвинили в наркомании Бывший глава МИД Колумбии Лейва обвинил президента Петро в наркомании

Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Густаво Петро

Бывший министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва обвинил действующего президента Густаво Петро в наркомании. В открытом письме, опубликованном в социальной сети X, экс-политик выразил свои опасения по поводу состояния главы государства. Лейва отметил, что зависимость Петро «стала очевидной» после его двухдневного исчезновения во время официального визита во Францию в июне 2023 года.

Ваши исчезновения, опоздания, неприемлемые неявки, поездки без цели, бессвязные фразы и сомнительная компания, в которой вы находитесь, <...> были замечены и будут продолжать замечаться, — заявил бывший министр.

Лейва подчеркнул, что Петро чувствует себя одиноким, часто впадает в депрессию и испытывает тревогу. Однако экс-глава МИД не уточнил, к какому именно наркотическому веществу, по его мнению, пристрастился президент. Дипломат призвал Петро дистанцироваться от людей, которые используют его уязвимое состояние, включая действующего министра иностранных дел Лауру Сарабию, министра внутренних дел Армандо Бенедетти и бывшего руководителя предвыборной кампании Рикардо Роа.

Президент в свою очередь назвал подобные обвинения клеветой. Он напомнил, что его визит в Париж был официальным, и в это время его постоянно охраняли сотрудники французских спецслужб. Также Петро добавил, что виделся во Франции с семьей.

Ранее сообщалось, что Агентство по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA) попыталось задержать президента Республики Сербской Милорада Додика в Восточном Сараево. Правоохранители хотели осуществить задержание в рамках приговора, вынесенного судом Боснии и Герцеговины 26 февраля. Главу государства приговорили к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность.