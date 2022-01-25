Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца»

Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу украинского сайта «Миротворец». На нём публикуются списки людей, признающихся врагами украинского государства. Политик значится там как «кремлёвский пропагандист». Ранее он заявил, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе.

В пояснении говорится, что президент внесён в базу сайта «Миротворец» за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также за «распространение кремлёвской пропаганды» и «оправдании российской агрессии против Украины».

Как ранее заявил Миланович, Хорватия не только не будет отправлять военных, но если произойдёт эскалация, отзовёт всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации. Глава Хорватии также подчеркнул, что страна не имеет отношения к расширению НАТО.

А в заявлении Североатлантического альянса сообщалось, что НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые, по мнению украинской стороны, имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агрессию» против Украины.

В базу также попал бывший командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шёнбах, который был отправлен в отставку после заявления о том, что Крым никогда не войдёт в состав Украины.