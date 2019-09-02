https://static.news.ru/photo/5cf10694-cd90-11e9-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Али бен Бонго Ондимба Фото: Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из клиник Лондона.

Об этом сообщает Bloomberg . Диагноз габонского лидера и сведения о его текущем состоянии не раскрываются.

Бонго Ондимба пришлось обратиться за медицинской помощью осенью 2018 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Официально причины госпитализации не сообщались, однако африканские СМИ предполагали, что у президента мог быть инсульт. После инцидента Али бен Бонго Ондимба практически не появлялся на публике.

В понедельник, 2 сентября, в столице Габона Либревиле должно было пройти судебное заседание по вопросу публичного медицинского освидетельствования президента и возможного признания его недееспособным.

Как ранее писал News.ru, во время матча чемпионата Габона по футболу игрок клуба «Аканда» Герман Цинг почувствовал недомогание и позже скончался в машине скорой помощи.