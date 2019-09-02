Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из клиник Лондона.
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Бонго Ондимба пришлось обратиться за медицинской помощью осенью 2018 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Официально причины госпитализации не сообщались, однако африканские СМИ предполагали, что у президента мог быть инсульт. После инцидента Али бен Бонго Ондимба практически не появлялся на публике.
В понедельник, 2 сентября, в столице Габона Либревиле должно было пройти судебное заседание по вопросу публичного медицинского освидетельствования президента и возможного признания его недееспособным.
Как ранее писал News.ru, во время матча чемпионата Габона по футболу игрок клуба «Аканда» Герман Цинг почувствовал недомогание и позже скончался в машине скорой помощи.