Президента Бразилии эвакуировали из столицы на фоне беспорядков

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву эвакуировали из столицы страны Бразилиа из-за протестов и захвата правительственных зданий, пишет Folha de São Paulo. Вместе с первой леди и тремя министрами он сейчас находится в Араракуара (штат Сан-Паулу).

Тем временем правительство выступило с первыми комментариями. В своем Twitter, министр юстиции Бразилии Флавио Дино заявил, что ведомство следит за ситуацией.

Эта абсурдная попытка навязать волю силой не возьмет верх. Правительство федерального округа утверждает, что будут подкрепления. И силы, которые у нас есть, действуют. Я нахожусь в штабе Минюста, — заявил Дино.

Он также добавил, что большинство бразильского народа хочет единства и мира для продвижения Бразилии вперед.

Ранее протестующие у Национального конгресса в столице страны напали на сотрудника конной полиции, свалили его и избили палками. На опубликованных кадрах можно увидеть представителя силовых структур, которого сбрасывают с лошади и наносят несколько десятков ударов. В настоящее время о состоянии полицейского ничего не известно.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.