Президент Южной Осетии: республика ощущает себя частью русского мира

Фото: presidentruo.org

Алан Гаглоев

Южная Осетия с давних времен была частью России, а потому она ощущает себя частью русского мира, заявил в беседе с ТАСС президент республики Алан Гаглоев. Он подчеркнул, что несмотря на долгое нахождение в составе Грузии. народ Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора в пользу РФ.

Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью русского мира, — сказал Гаглоев.

Он напомнил, что Осетия вошла в состав России будучи отдельной территориальной единицей в 1774 году, с тех пор республику пытались трижды вырвать из страны. Народ Осетии реагировал на это однозначно, заявил Гаглоев.

Он подчеркнул, что массовое участие добровольцев из республики в военной операции на Украине вызвано близостью с Россией. По словам президента Южной Осетии, с момента признания независимости республика стремится укрепить отношения с РФ.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН. Но, по его словам, идея присоединения к России «по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии» и вполне может быть реализована, «если на то возникнут веские причины».