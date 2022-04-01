Президент Южной Осетии прибыл в ДНР

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в Донецкую Народную Республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. Он намерен встретиться с руководством ДНР и добровольцами из Осетии, которые участвуют в специальной военной операции.

Бибилов прибыл на территорию ДНР. Целью его визита является ряд встреч с руководством ДНР и обсуждение рабочих вопросов в рамках разных сфер сотрудничества, в том числе будут обсуждаться вопросы, связанные с военной ситуацией в республике, — сказали в пресс-службе.

В конце марта военнослужащие Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в спецоперации российских войск. Перед отправкой военных с ними пообщался Анатолий Бибилов. Он пожелал военным вернуться домой живыми и здоровыми.

20 марта с визитом в ДНР приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Он провёл встречу с главой ДНР Денисов Пушилиным. По итогам встречи они подписали коммюнике о развитии сотрудничества.