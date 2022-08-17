Президент Южной Кореи оценил идею свержения власти в КНДР Президент Южной Кореи не захотел насильственного свержения власти в КНДР

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Южная Корея не в состоянии дать гарантии безопасности и сохранения действующего строя в КНДР, однако не желает насильственной смены режима. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль в ходе пресс-конференции, посвященной ста дням с момента его вступления в должность. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Гарантия сохранения строя? Этого правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я или наше правительство не хотят грубой или насильственной перемены в статус-кво в северокорейском регионе, — сказал Юн Сок Ёль.

Он отметил, что для Сеула самым важным является мир между двумя республиками, однако в случае, если КНДР самостоятельно изменится в результате экономической или дипломатической помощи Южной Кореи, страна будет приветствовать подобные перемены.

Юн Сок Ёль также заявил о необходимости показать готовность Сеула к диалогу, а затем ждать ответа от Пхеньяна.

Ещё со времен своей предвыборной кампании я повторял, что нужен диалог с Северной Кореей. Но переговоры и диалог между лидерами двух стран или рабочими группами не должны стать политическим шоу, а должны быть полезны для установления мира на Корейском полуострове, — резюмировал глава Южной Кореи.

Ранее заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что КНДР может в ближайшее время провести испытания ядерного оружия на полигоне Пхунгери. По его словам, Пхеньян отказывается идти на односторонние уступки, а санкции в отношении страны уже исчерпали себя. Он также напомнил, что Россия не признаёт КНДР как ядерное государство.