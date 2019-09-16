https://static.news.ru/photo/23ec3d26-d850-11e9-9505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/Global Look Press

Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин вынес дисциплинарное взыскание трём правительственным организациям. Дело в том, что в официальных документах они использовали топоним «Японское море» вместо «Восточное море», как принято называть его в Южной Корее.

Об этом заявила на брифинге представитель администрации главы государства Ко Мин Чжун, передаёт ТАСС . По её словам, правительство проведёт расследование и примет меры дисциплинарного характера.

Речь идёт о трёх организациях, подчиняющихся южнокорейскому Министерству сельского хозяйства.

Переименовать Японское море в Восточное Южная Корея и КНДР требуют с 90-х годов. Международная гидрографическая организация призывает Токио найти компромисс по этой крайне болезненной для сторон теме.

Ранее News.ru писал, что бывшая глава Республики Корея Пак Кын Хе госпитализирована из-за травмы левого плеча. Её доставили из следственного изолятора в клинику Святой Марии в Сеуле для проведения операции.