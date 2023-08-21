Президент ЮАР: страны БРИКС могут изменить мировую экономику

Фото: Zhang Yudong/XinHua/Global Look Press

Страны-члены БРИКС могут вместе изменить мировую экономику и международные отношения, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса в обращении к нации. Речь идет о России, Бразилии, Индии, Южной Африки и Китаt.

Страны БРИКС могут коллективно формировать глобальную динамику и, действуя вместе, могут привести к значительным изменениям в мировой экономике и международных отношениях, — заявил Рамафоса.

Глава ЮАР считает, что ценность государств БРИКС, где проживают более 40% населения Земли, выходит за рамки ее размера. Он добавил, что организация играет важную роль в мире.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш примет участие в саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22-24 августа, сообщил Сирил Рамафоса в своем обращении к нации. Генсек принял приглашение властей ЮАР. Также он отметил, что в период серьезных проблем, которые стоят в настоящее время перед человечеством, «ЮАР полна решимости способствовать тому, чтобы реформированная ООН стала центром глобальных дел».

Также администрация Рамафосы рассказала, что президент России Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Представители главы государства отметили, что РФ представит глава МИД Сергей Лавров.