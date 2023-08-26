Президент Венгрии заявила, что папа римский может положить конец СВО

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каталин Новак и папа римский Франциск

Папа римский Франциск может сыграть ключевую роль в урегулировании военного конфликта на Украине, заявила в беседе с Il Messaggero президент Венгрии Каталин Новак. Она отметила, что посланник понтифика Маттео Дзуппи уже посетил Москву, Киев и Вашингтон, а в ближайшее время доедет и до Пекина. По ее мнению, ситуация на Украине скоро должна измениться.

Я верующий человек и верю в силу, которую папа получает от Бога, чтобы действовать во имя общего блага. Он хочет общаться со всеми, я уверена в этом пути и очень надеюсь, что придет время, когда он будет играть ключевую роль в мирных переговорах. Я по-прежнему надеюсь, что в скором времени произойдут перемены. Уже то, что Дзуппи вел переговоры с ключевыми фигурами, а теперь он будет делать это еще и в Китае, является важным моментом, — сказала президент Венгрии.

Она подтвердила четкую позицию осуждения действий России, но добавила, что следует искать возможности для переговоров.

Ранее Маттео Дзуппи заявил, что страны Евросоюза прикладывают недостаточно усилий для установления мира на Украине. Он напомнил о словах понтифика, который ранее заявил, что основная задача миссии — помочь всему, что может помочь миру.

В июне Франциск написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем послании понтифик выразил желание помочь «его страдающему народу» и подтвердил готовность сделать все, чтобы «положить конец этой трагедии». Франциск подчеркнул, что желает скорейшего установления мира на Украине.

До этого понтифик призывал Украину и Россию отказаться от попыток наступления. Он также заявил, что Ватикан готов направить в Москву и Киев своих представителей для организации мирных переговоров.