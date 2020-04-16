Президент Венесуэлы рассказал, какие сериалы смотрит на карантине

https://static.news.ru/photo/b7cd4dea-7f90-11ea-8f40-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Twitter

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, чем занимается во время режима самоизоляции.

Он поделился, что на карантине смотрит сериалы вместе со своей супругой Силией Флорес. Один из сериалов настолько понравился венесуэльскому лидеру, что он выразил желание познакомиться с актёрами.

Особенно рекомендую четвёртый сезон сериала «Бумажный дом» (La casa de papel). Он очень хороший. Мы с Силией посмотрели его на выходных. Я бы хотел познакомиться с актёрами сериала, — привели слова президента Венесуэлы в ТАСС.

Также Николас Мадуро порекомендовал сериалы «Боливар» (Bolivar) и «Когда они нас увидят» (Asi nos ven).

Рекомендую всем, у кого есть Netflix. Она (подписка на Netfix — NEWS.ru) есть у многих венесуэльцев, — сообщил президент Венесуэлы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский режиссёр Дэвид Линч занялся изготовлением маленьких ламп на карантине. Он поделился, что любит работать с деревом, смолой, электричеством и планирует вернуться к занятиям живописью.