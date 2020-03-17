Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что из-за угрозы распространения нового типа коронавируса на территории всей страны было решено ввести карантин. Об этом
Начиная с завтрашнего дня, вторника, 17 марта <...> вся Венесуэла отправляется на коллективный карантин, — привели сообщение венесуэльского лидера в ТАСС.
Отмечается, что за несколько суток в стране количество заражённых выросло до 33 человек, поэтому правительство Венесуэлы решило принять эту «жёсткую, но необходимую меру».
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев повышать демографию во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Кроме того, украинский лидер посоветовал проводить время на карантине за чтением книг и просмотром кино, а также уделять внимание семье.
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