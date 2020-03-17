https://static.news.ru/photo/23a45efe-67f5-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Xin Huashefa/Xinhua/GlobalLookPress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что из-за угрозы распространения нового типа коронавируса на территории всей страны было решено ввести карантин. Об этом сообщает ТАСС.

Начиная с завтрашнего дня, вторника, 17 марта <...> вся Венесуэла отправляется на коллективный карантин, — привели сообщение венесуэльского лидера в ТАСС.

Отмечается, что за несколько суток в стране количество заражённых выросло до 33 человек, поэтому правительство Венесуэлы решило принять эту «жёсткую, но необходимую меру».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев повышать демографию во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Кроме того, украинский лидер посоветовал проводить время на карантине за чтением книг и просмотром кино, а также уделять внимание семье.