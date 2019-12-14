https://static.news.ru/photo/cf7e6e6e-1f79-11ea-ad95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает США тем, что признает геноцид индейцев в ответ на признание геноцида армян.

Также политик отметил, что это позорная странница американской истории.

Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке, — цитирует РИА Новости турецкого лидера.

В документе, который подписал Сенат США, написано о необходимости не допустить попыток вовлечения властей страны или ассоциировать их с отрицанием геноцида. Также турецкая сторона призвала к созданию мировой комиссии для детального изучения событий 1915 года.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что МИД Германии выступил против признания Голодомора на Украине в 1932-1933 годах геноцидом.