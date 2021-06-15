Президент Турции Эрдоган прибыл в Нагорный Карабах

Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник, 15 июня, прибыл в азербайджанскую столицу. В Международном аэропорту Баку развевались в честь прибытия политика государственные флаги, был выстроен почётный караул. Об этом пишет РИА Новости.
Эрдоган прибыл в Азербайджан вместе со своей женой Эмине. Их в воздушной гавани встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица. Политик с супругой поселились в отеле в центре Баку. Вокруг здания дежурит служба безопасности. Утром там
Ранее стало известно, что Азербайджан и Турция подпишут соглашение о восстановлении Карабаха. Это произойдёт в ходе визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Шушу. Данную информацию передаёт телеканал TRT, ссылаясь на источник в администрации Эрдогана.
Политик в Азербайджане планирует сначала посетить город Физули в Карабахе. Затем у Эрдогана запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше. Там они подпишут соглашение о восстановлении Карабаха. Документ также будет касаться других аспектов экономического сотрудничества двух стран и их взаимодействия по широкому спектру политических вопросов.
Кроме того, турецкий лидер может принять участие в церемонии закладки фундамента школы в Шуше.