Президент Турции Эрдоган прибыл в Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/a4e9349a-cdd3-11eb-851c-96000091f725_660.jpg Фото: YVES HERMAN / POOL/EPA/ТАСС

Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник, 15 июня, прибыл в азербайджанскую столицу. В Международном аэропорту Баку развевались в честь прибытия политика государственные флаги, был выстроен почётный караул. Об этом пишет РИА Новости.

Эрдоган прибыл в Азербайджан вместе со своей женой Эмине. Их в воздушной гавани встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица. Политик с супругой поселились в отеле в центре Баку. Вокруг здания дежурит служба безопасности. Утром там вывесили турецкие флаги.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Турция подпишут соглашение о восстановлении Карабаха. Это произойдёт в ходе визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Шушу. Данную информацию передаёт телеканал TRT, ссылаясь на источник в администрации Эрдогана.

Политик в Азербайджане планирует сначала посетить город Физули в Карабахе. Затем у Эрдогана запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше. Там они подпишут соглашение о восстановлении Карабаха. Документ также будет касаться других аспектов экономического сотрудничества двух стран и их взаимодействия по широкому спектру политических вопросов.

Кроме того, турецкий лидер может принять участие в церемонии закладки фундамента школы в Шуше.