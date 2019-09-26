https://static.news.ru/photo/a0686fe4-e02c-11e9-9dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган 7 октября прибудет в Сербию с официальным визитом.

По словам осведомлённых источников, в делегацию президента войдут восемь министров.

На первый день визита запланировано заседание совета по двустороннему сотрудничеству, в рамках которого будут рассмотрены новые экономические и политические проекты, передаёт Blic .

Как писал News.ru, ранее Эрдоган заявил, что ядерное оружие используется в качестве рычага давления, что несправедливо. Необходимо либо запретить его, либо сделать доступным для всех стран.