Турецкий лидер Реджеп Эрдоган 7 октября прибудет в Сербию с официальным визитом.
По словам осведомлённых источников, в делегацию президента войдут восемь министров.
На первый день визита запланировано заседание совета по двустороннему сотрудничеству, в рамках которого будут рассмотрены новые экономические и политические проекты, передаёт
Как писал News.ru, ранее Эрдоган заявил, что ядерное оружие используется в качестве рычага давления, что несправедливо. Необходимо либо запретить его, либо сделать доступным для всех стран.