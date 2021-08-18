Президент Турции готов сотрудничать с «Талибаном»

Власти Турции приветствуют «умеренные» заявления пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России). Об этом заявил в интервью ряду турецких телеканалов президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, вне зависимости от того, кто находится у власти в стране, Турция будет привержена помощи «братьям в Афганистане».

Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство «Талибана», этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства «Талибана», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан. В посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».