Президент Татарстана встретился с папой римским в Бахрейне

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с папой римским Франциском на полях Бахрейнского форума в Манаме, о чем поделился в своем Telegram-канале. По его словам, он донес до понтифика мысль о том, что в России на протяжении многих веков представители разных культур и конфессий живут в мире и согласии.

В столице Бахрейна сегодня собрались сотни мировых лидеров и религиозных деятелей для обсуждения вопросов диалога конфессий. Утром побеседовали с Папой Римским Франциском. Рассказал ему на примере Татарстана, как в нашей стране на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии все народности. Символично, что именно сегодня в нашей стране отмечают День народного единства, — написал Минниханов.

Накануне президент Татарстана также сообщил, что встретился с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой. Он рассказал монарху, как поддерживается межрелигиозный мир в России.

По данным опроса ВЦИОМа, 56% россиян уверены в сплоченности российского общества и наличии в нем народного единства. Этот показатель стал максимальным за весь период измерений, превысив значения 2015 и 2017 годов, когда о народном единстве сообщили 54% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 37% россиян.