Рахмон: у южных границ ОДКБ свыше 6 тысяч террористов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что на юге у границ стран ОДКБ — на северо-востоке Афганистана — расположены шесть тысяч боевиков. Он отметил, что по данным спецслужб Таджикистана, в том районе насчитывается более 40 лагерей и центров подготовки террористов.

В целом, по данным спецслужб Таджикистана, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тысяч боевиков, — заявил президент страны в ходе онлайн-встречи лидеров стран ОДКБ.

Рахмон утверждает, что ситуация на таджикско-афганской границе становится сложнее с каждым днём, бои с талибами (организация «Талибан» признана в РФ террористической, деятельность запрещена) проходят вдоль линии границы. Он добавил, что только на одном участке за минувшую неделю 11 талибов были убиты, 18 ранены.

Ввиду этой ситуации глава Таджикистана предложил создать «пояс безопасности вокруг Афганистана».

Комментируя события, происходящие в Казахстане, Рахмон отметил необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом, религиозным радикализмом и транснациональной организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотических средств.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.