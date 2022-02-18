Президент США выступит с речью по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден в 06:00 утра по времени Восточного побережья США (00:00 мск в субботу, 19 февраля) выступит с речью, посвящённой ситуации на Украине. Об этом информирует CNN. В последний раз Байден говорил об украинском кризисе 17 февраля. Тогда он сказал, что риск вторжения России на Украину «очень высок, потому что РФ не отвела свои войска».

Президент Джо Байден предоставит обновлённую информацию о продолжающихся усилиях США по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией военных контингентов на границе с Украиной, — сообщает CNN.

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР приведены в боевую готовность и способны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти Донецкой и Луганской народных республик пока не начали эвакуировать население в Россию.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что сведения о наступлении украинских военных в Донбассе не соответствуют действительности.