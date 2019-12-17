https://static.news.ru/photo/21142250-20f1-11ea-a091-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

Мероприятие пройдёт с 21 по 24 января 2020 года, передаёт Reuters со ссылкой на источник, знакомый с расписанием американского лидера.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на ВЭФ. На высшем уровне РФ не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз президент приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Оба раза это был Дмитрий Медведев.

Владимир Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост премьер-министра России.