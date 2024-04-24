Президент США обвинил Китай в поставке ноу-хау в Россию Байден заявил о поставке Китаем «компонентов и ноу-хау» для России

Президент США Джо Байден обвинил Китай в поставке «компонентов и ноу-хау» российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) для наращивания объемов производства. Глава государства представил аргументы на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

Президент США выступил перед журналистами после подписания пакета законов о помощи Украине. По словам Байдена, Иран поставляет России беспилотники, а КНДР — «баллистические ракеты и артиллерийские снаряды». Однако никаких доказательств представлено не было.

Китай поставляет компоненты и ноу-хау для наращивания [объемов производства] российского ОПК, — заявил глава США.

Американский лидер добавил, что благодаря поддержке КНР, КНДР и Ирана Россия усилила авиаудары по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

Обломки вооружений, которые Киев получает от стран Запада, ранее представили на выставке в Санкт-Петербурге. Фрагменты снарядов вошли в экспозицию на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На выставке были представлены фрагменты реактивной системы залпового огня HIMARS, а также обломки британской ракеты Storm Shadow. Организаторы экспозиции считают, что она отражает вовлеченность Запада в конфликт на Украине.