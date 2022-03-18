Президент США Байден отправится в Польшу и встретится с Дудой

Президент США Джо Байден 25 марта встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Американский лидер отправится в Польшу после встреч с руководством Евросоюза и НАТО в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На этой неделе президент Джозеф Р. Байден-младший отправится в Польшу после встреч в Брюсселе (Бельгия) с союзниками по НАТО, лидерами «Большой семерки» и Евросоюза, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и возложить на Россию тяжелый и беспрецедентный ущерб за вторжение,- говорится в заявлении Псаки.

Двустороняя встреча запланирована на 25 марта. Предполагается, что президенты обсудят, как США с союзниками «реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека», которые были спровоцированы ситуацией на Украине.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что президенту США Джо Байдену следует посетить Украину.Байден на этой неделе прибывает в Европу для участия в саммите НАТО в Брюсселе, и, по мнению Порошенко, приезд в его страну может стать символом солидарности.

Внеочередной саммит НАТО запланирован на 24 марта. Там будет обсуждаться ситуация на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден приедет в Бельгию для участия в мероприятии, кроме того, он посетит саммит Европейского Совета и встречу стран G7, инициированную Германией.