Президент Сирии освободил от должности премьер-министра

https://static.news.ru/photo/1e4a9f0a-abec-11ea-9154-fa163e074e61_660.jpg Имад Хамис Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

Президент Сирии Башар Асад освободил от должности председателя правительства страны Имада Хамиса.

Об этом сообщили в пресс-службе сирийского лидера. По её данным, Асад подписал соответствующий указ 11 июня, передаёт РИА Новости.

Президент Асад издал указ 143 за 2020 год, согласно которому глава кабинета министров Имад Мухаммад Хамис освобождается от этой должности, — говорится в сообщении.

Хамис занимал пост председателя правительства с 2016 июня. До этого он возглавлял Министерство энергетики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российское командование подозревают в намерении заменить президента Сирии Башара Асада военными органами власти. В частности, о подобных выводах сообщил известный оппозиционный деятель Камаль аль-Лабвани, который уверен, что у Москвы уже найдено на этот счёт понимание с Вашингтоном.