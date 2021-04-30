Президент Сирии амнистировал наркоторговцев и взяточников

https://static.news.ru/photo/62de6af0-ab4d-11eb-8b9d-96000091f725_660.jpg Башар Асад Фото: Bashar.Al.Assad/facebook.com

В Сирии пройдёт всеобщая амнистия, которая затронет осуждённых за дачу взятки, продажу наркотиков и подделку официальных документов. Соответствующий указ пописал президент страны Башар Асад, передаёт РИА Новости.

Также на территории государства амнистируют несовершеннолетних преступников. Кроме того, решение сирийского лидера подразумевает смягчение наказания в отдельных случаях. Так, смертную казнь заменят на пожизненную каторгу, а пожизненную каторгу, в свою очередь, сократят до 20 лет.

На амнистию также могут рассчитывать скрывающиеся преступники, если они сдадутся властям. При этом послабления не коснутся людей, которых осудили за государственную измену, шпионаж, контрабанду оружия, а также за терроризм, повлёкший за собой смерти людей.

В марте также в Сирии амнистировали людей, осуждённых за уклонение от призыва в армию.

На 26 мая в Сирии запланировано проведение выборов президента. Действующий президент республики Башар Асад приступил к своим обязанностям 16 июля 2014 года. По сирийской конституции президент может занимать пост два срока подряд по семь лет.