Президент Швейцарии обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в день проведения российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве созвонился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на украинской границе. Как сообщил сам Кассис в Twitter, в ходе разговора была затронута тема реформ на Украине и вопросы организации конференции по оценке реформ, которая пройдёт в швейцарском Лугано в июле 2022 года.

Содержательный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации, — написал Кассис.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что наличие гражданского общества и сильной оппозиции позволяет Украине предупреждать развитие кризисов по казахстанскому сценарию, а отсутствие «постсоветских структур» помогает избежать вмешательства внешних сил. Она также сообщила, что продолжение дипломатических контактов между Украиной и Россией позволит решать имеющиеся проблемы без «применения военных инструментов».

Стефанишина добавила, что Киев проводит реформы, борется «с российской агрессией» и вместе с международным сообществом осуждает незаконные действия агрессора.