Президент Сербии заявил о возобновлении диалога с Косово

https://static.news.ru/photo/56f1a46c-c45a-11ea-8f87-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Shi Zhongyu/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что диалог между Белградом и Приштиной возобновлён. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Диалог под покровительством ЕС после 20 месяцев перерыва продолжается. Договорились о темах встречи в Брюсселе в четверг, — сообщил президент Сербии.

В Евросоюзе положительно оценили возобновление диалога между Сербией и самопровозглашённой республикой Косово при посредничестве Брюсселя. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что стороны согласовали основные элементы диалога в воскресенье, 12 июля.

Встреча президента Сербии, премьер-министра Косово Авдулаха Хоти, а также представителей ЕС прошла в онлайн-формате.

Ранее мероприятие по возобновлению диалога между Белградом и Приштиной состоялось 10 июля. С инициативой встречи выступили представители Франции и Германии. В ходе переговоров Вучич и Хоти заявили о готовности действовать для нормализации отношений. После этого президент Сербии в эфире местного телевидения заявил, что требования Косово были «бессмысленными».

NEWS.ru писал, что президента Косово Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, среди которых 100 убийств, а также многочисленные пытки, похищения и преследования. Об этом говорится в заявлении спецтрибунала, который был создан в Гааге для расследования военных преступлений. Глава непризнанного государства отказался уходить в отставку. Он считает, что обвинения нужно сначала доказать.