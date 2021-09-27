Президент Сербии заявил о готовности действовать при обострении в Косово

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о готовности страны действовать, если обстановка в Косово обострится. Он отметил, что на текущий день власти не поднимали военных и полицию по тревоге, а только повысили их готовность. Об этом сербский лидер рассказал в эфире телеканала TV Pink.

Вучич также добавил, что страна не собирается вводить войска в Косово. Он уточнил, что Сербия не имеет права на такие действия в связи с соглашением, заключённым в 1999 году в Куманово.

Мы не хотим поставить мир под угрозу. Мы будем ждать решения, и если продолжится погром нашего населения, мы будем реагировать. Всеми силами постараемся не допустить того, что произошло в 1990-х и 2004 году, — добавил президент Сербии.

Ранее Вучич заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в телефонном разговоре, что полная оккупация севера Косово и Метохии приштинским спецназом продолжается седьмой день «под громогласное молчание» международного сообщества.