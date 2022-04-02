Президент Сербии проголосовал на выборах

Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на выборах главы государства и депутатов парламента республики, сообщает РТС. По данным телеканала, он отдал свой голос на избирательном участке 140 в районе Нови-Белград, который расположен в здании детского сада.

Перед голосованием президента участок посетили наблюдатели ОБСЕ. В голосовании уже приняли участие премьер-министр Сербии Ана Брнабич и спикер парламента республики Ивица Дачич.

Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени, они проработают до 20:00. Правом голоса обладают больше 6,5 миллиона граждан. Результаты выборов должны объявить в течение 96 часов после закрытия избирательных участков.

На президентских выборах граждане Сербии могут проголосовать за одного из восьми кандидатов. Основными претендентами на этот пост считаются нынешний глава государства Александр Вучич (Сербская прогрессивная партия) и дипломат, бывший начальник Генерального штаба Сербии Здравко Понош (Народная партия).

На 250 мест в Скупщине (парламенте) претендуют 19 партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента.

Также в Сербии 3 апреля проходят местные выборы в 11 общинах и двух городах страны, в том числе и в Белграде.

Парламентские выборы 3 апреля также стартовали в Венгрии. За победу сражаются 43 партии и 664 кандидата за места в парламенте. По результатам выборов в Национальное собрание сроком на четыре года будут избраны 199 депутатов.