Президент Румынии прокомментировал домыслы о вторжении России в Молдавию Президент Румынии Йоханнис: у Румынии нет данных о планах РФ вторгнуться в Молдавию

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Клаус Йоханнис

У властей Румынии нет никакой информации о возможном вторжении российских ВС на территорию Молдавии. Такое заявление сделал президент страны Клаус Йоханнис на пресс-конференции в городе Каракал по итогам переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соузой. Конференция транслировалась на сайте президентской администрации.

Национальный лидер таким образом прокомментировал слова молдавского главы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который утверждает, что Москва готовится напасть.

У нас нет такой информации, — сказал президент Румынии.

Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova отмечал, что интервенция со стороны РФ лишь вопрос времени. Он полагает, что российские войска могут вторгнуться либо в начале 2023 года, в январе-феврале, либо позже — в марте-апреле. Руководитель службы считает, что целью этих действий будет объединение РФ с Приднестровьем.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску заявил, что не считает реальной угрозу нападения России на Молдавию. В то же время он подчеркнул, что Румыния окажет помощь Кишиневу в этом случае.