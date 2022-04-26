Президент Приднестровья: следы террористических атак ведут на Украину

Вадим Красносельский / Фото Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил, что в террористических атаках в Приднестровье прослеживается украинский след, передаёт ТАСС. Он призвал Молдавию активизировать переговоры для решения приднестровского вопроса.

Следы террористических атак в республике ведут на Украину, — сказал Красносельский.

В Приднестровье зафиксировали три факта террористических атак. Пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в Парканах и вышки радиотелецентра вблизи посёлка Маяк, который транслировал российское радио.

Сообщалось, что к теракту около здания Министерства госбезопасности в Тирасполе причастны три неустановленных лица. Злоумышленники могли прибыть в республику с территории Украины. Другие террористические акты в ПМР также могли быть связаны с этим лицами.

Руководство Приднестровья после череды взрывов ввело «красный» уровень террористической опасности. Такое решение было принято по итогам заседания Совбеза, на котором обсудили атаки на объекты инфраструктуры ПМР. Соответствующий указ находится на стадии подготовки.