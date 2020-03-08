https://static.news.ru/photo/f300bcd4-6182-11ea-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitrios Karvountzis/ZUMAPRESS.com

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отменил все встречи и мероприятия на ближайшие 14 дней после визита учащихся, в школе которых впоследствии был выявлен коронавирус нового типа.

Несколько дней назад де Соуза принимал у себя группу школьников, а после учебное заведение закрыли из-за выявленного у одного из учеников COVID-2019. Сам заражённый ребёнок президентский дворец не посещал.

Во время карантина за состоянием 71-летнего президента будут наблюдать врачи, а он продолжит работать в своей резиденции.

Президент Республики, несмотря на то, что у него нет симптомов заражения вирусом, решил отменить всю свою публичную деятельность на ближайшие две недели. Это же коснётся запланированных поездок за границу, — говорится в заявлении администрации де Соузы.

Как писал NEWS.ru ранее, распространение коронавируса COVID-19 в Европе заставляет исследователей форсировать процесс разработки вакцины. Британская компания Hvivo объявила набор добровольцев для испытания на них своих препаратов — после согласия на заражение двумя штаммами. Сомнительная с точки зрения этики процедура, впрочем, подразумевает серьёзное денежное вознаграждение для участников. Однако даже если эксперимент принесёт результат, до окончания эпидемии, судя по всему, далеко.