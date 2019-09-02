https://static.news.ru/photo/e0e08388-cd79-11e9-a4de-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Russian Global Look

Глава Польши Анджей Дуда выступил против возрождения формата «Большой восьмёрки» с участием России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По его словам, в контексте «действий» России необходимо задать вопрос, нужно ли подходить к сотрудничеству с РФ по принципу business as usual.

Это значит, что мы делаем с ней бизнес потому, что заинтересованы в этом. Я считаю, что невозможно таким образом привести ситуацию в норму. Это моя позиция, — сказал польский президент.

Идею вернуть Москву в «клуб государств» выдвинул ранее президент Штатов Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы.

В свою очередь глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит «Большой семёрки». При этом он подчеркнул, что «причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, всё ещё актуальны», писал News.ru.