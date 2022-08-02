Президент Польши рассказал о шоке после звонка Меркель Путину Президент Польши Дуда испытал шок от звонка Меркель Путину из-за «Северного потока — 2»

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда

Польский президент Анджей Дуда признался в том, что он испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по поводу газопровода «Северный поток — 2». В этом политик признался во время интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дуда пояснил, что речь идёт о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, которое было опубликовано в июле прошлого года.

Согласно этому заявлению, для реализации проекта «Северный поток — 2» необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года.

В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия «Северному потоку — 2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован, — заявил Дуда.

По его слова, «это надо понимать», не только как «акт равнодушия», но и как «акт враждебности по отношению к Восточной Европе».

Дуда полагает, что в настоящее время отношения между Варшавой и Берлином находятся в наихудшем состоянии, начиная с 1990 года.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что жители страны в скором времени столкнутся с нехваткой угля.