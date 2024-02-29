«Можно легко победить»: президент Польши не верит в нападение России Анджей Дуда не верит в возможность нападения России на Польшу

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что не верит в вероятность нападения России на Польшу, передает портал Fakt.pl. Объясняя свою позицию, глава государства заявил, что на сильных не нападают.

Я не верю в это. Не нападают на сильных, нападают на слабых, на таких, которых можно легко победить, — пояснил Дуда.

Также президент подчеркнул, что нужно сделать все для обеспечения национальной армии самыми современными вооружениями, сформировав эффективную защиту. В разговоре с журналистами Дуда признал, что Варшава передала Киеву устаревшее вооружение с ограниченным сроком использования.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена отправлять свои войска на Украину, причем этой позиции придерживается и президент, и премьер республики. Тем не менее польская сторона, по его словам, продолжит помогать Украине в вопросах обеспечения боеприпасами и военной техникой.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что лидеры западных стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако единогласной и четкой позиции в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем к этому вопросу могут вернуться.